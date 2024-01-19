Бровкин Алексей
Место рождения
Дата рождения16.07.1919
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1919
Бракосочетание
?.11.1943
Жена: Бровкина Валентина
Рождение ребёнка
18.10.1954
Сын: Бровкин Игорь
Мать ребёнка: Бровкина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бровкин Александр
Мать ребёнка: Бровкина Валентина
Смерть
2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище, северный 5а