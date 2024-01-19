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Бровкин Алексей

Место рождения

Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

16.07.1919

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1919

Отец: Бровкин (brovkin) Иван Федорович (Ivan Fedorovich)

Мать: Бровкина Екатерина

Харланово, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
?.11.1943

Жена: Бровкина Валентина

Рождение ребёнка
18.10.1954

Сын: Бровкин Игорь

Мать ребёнка: Бровкина Валентина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бровкин Александр

Мать ребёнка: Бровкина Валентина

Смерть
2016
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Северное кладбище, северный 5а
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