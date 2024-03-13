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(Ogan) Bertha Marie

Место рождения

Harrison Township, Ross, Ohio, USA

Дата рождения

24.09.1900

Дата смерти

20.08.1981

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1900

Отец: Ogan William Stanton

Мать: Ogan Michele

Harrison Township, Ross, Ohio, USA
Место жительства
1910
32 Sugar Street, Chillicothe Ward 1, Ross, Ohio, USA
Место жительства
1920
Huntington Road, Scioto Township, Ross, Ohio, USA
Место жительства
1930
Springfield Township, Ross, Ohio, USA
Место жительства
?.07.1981
Ross County, Ohio, USA
Смерть
20.08.1981
Chillicothe, Ross, Ohio, USA
Похороны
?.08.1981
Greenlawn Cemetery, Chillicothe, Ross, Ohio, USA
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