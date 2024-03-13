(Ogan) Bertha Marie
Место рожденияHarrison Township, Ross, Ohio, USA
Дата рождения24.09.1900
Дата смерти20.08.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1900
Отец: Ogan William Stanton
Мать: Ogan Michele
Harrison Township, Ross, Ohio, USA
Место жительства
1910
32 Sugar Street, Chillicothe Ward 1, Ross, Ohio, USA
Место жительства
1920
Huntington Road, Scioto Township, Ross, Ohio, USA
Место жительства
1930
Springfield Township, Ross, Ohio, USA
Место жительства
?.07.1981
Ross County, Ohio, USA
Смерть
20.08.1981
Chillicothe, Ross, Ohio, USA
Похороны
?.08.1981
Greenlawn Cemetery, Chillicothe, Ross, Ohio, USA