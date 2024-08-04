Рассохин Андрей Васильевич
Место рожденияВасилево
Дата рождения1900
Дата смерти1933
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Рассохин Василий Максимович
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассохина Екатерина
Мать ребёнка: Козлова Серафима Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассохина Тамара
Мать ребёнка: Козлова Серафима Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1927
Сын: Рассохин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Козлова Серафима Петровна
Смерть
1933
Сердце