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Рассохин Андрей Васильевич

Место рождения

Василево

Дата рождения

1900

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Рассохин Василий Максимович

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассохина Екатерина

Мать ребёнка: Козлова Серафима Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассохина Тамара

Мать ребёнка: Козлова Серафима Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Серафима Петровна

Рождение ребёнка
16.12.1927

Сын: Рассохин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Серафима Петровна

Смерть
1933
Сердце

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