Забуга Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забуга Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

29.01.1832 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1831 ст.

Дочь: Забуга Агафья Степановна

Отец ребёнка: Забуга Степан Фомич

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забуга Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Забуга Степан Фомич

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забуга Степан Фомич

Смерть
29.01.1832 ст.
Макошино, Чернігівська область
От чахотки
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