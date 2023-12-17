Забуга Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти29.01.1832 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1831 ст.
Дочь: Забуга Агафья Степановна
Отец ребёнка: Забуга Степан Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забуга Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Забуга Степан Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Забуга Степан Фомич
Смерть
29.01.1832 ст.
От чахотки