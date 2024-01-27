Спигин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спигин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1940

Отец: Спигин Иван Романович

Мать: Спигина Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Россия, Оренбургская область, город Сорочинск
Место жительства
Неизвестно
Россия, Оренбургская область, город Сорочинск
Смерть
Неизвестно
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