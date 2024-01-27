Спигин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1940
Отец: Спигин Иван Романович
Мать: Спигина Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Россия, Оренбургская область, город Сорочинск
Место жительства
Неизвестно
Россия, Оренбургская область, город Сорочинск
Смерть
Неизвестно