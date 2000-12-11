Гончаренко Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1937
Дата смерти11.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1937
Отец: Гончаренко Антон
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.12.2000
г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.