Гончаренко Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Борис

Гончаренко Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1937

Дата смерти

11.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1937

Отец: Гончаренко Антон

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.12.2000
г. Кривой Рог, Днепропетровской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close