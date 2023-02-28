Вшивцев Парфил Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Парфил Венедиктович

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Место рождения

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Вшивцев Венедикт Назарович

Мать: Вшивцева Анна Григорьева

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Васса Перфилова

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Савинова

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Неонила Перфилова

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Савинова

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Параскева Перфилова

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Савинова

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Татьяна Перфилова

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Савинова

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ульяна Перфилова

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Савинова

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Гликерия Савинова

Место жительства
Неизвестно
Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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