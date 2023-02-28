Вшивцев Парфил Венедиктович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Васса Перфилова
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Савинова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Неонила Перфилова
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Савинова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Параскева Перфилова
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Савинова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Татьяна Перфилова
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Савинова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ульяна Перфилова
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Савинова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763