Коршунова (Куропатова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова (Куропатова) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1984

Дочь: Куропатова Полина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.04.1987

Дочь: Куропатова Василиса Вмкторовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Владимир Константинович

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