Коршунова (Куропатова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1984
Дочь: Куропатова Полина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.04.1987
Дочь: Куропатова Василиса Вмкторовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно