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Олимпиада Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Никольский Иоанн Яковлев

Мать: Никольская Фелицата Карпова

Рождение ребёнка
12.11.1849

Сын: Казаринов Николай Константинов

Отец ребёнка: Казаринов Константин Аристархов

Казаринов Николай Константинович (1849 — 1912) Родился 12 ноября 1849 года в семье священника села Поздеева Любимского уезда Константина Казаринова. В 1875 году окончил Ярославскую духовную семинарию.... Показать все
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Александра Константинова

Отец ребёнка: Казаринов Константин Аристархов

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Казаринов Константин Аристархов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов Константин Аристархов

Смерть
Неизвестно
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