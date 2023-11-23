Олимпиада Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
12.11.1849
Сын: Казаринов Николай Константинов
Отец ребёнка: Казаринов Константин Аристархов
Казаринов Николай Константинович (1849 — 1912) Родился 12 ноября 1849 года в семье священника села Поздеева Любимского уезда Константина Казаринова. В 1875 году окончил Ярославскую духовную семинарию.... Показать все
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Александра Константинова
Отец ребёнка: Казаринов Константин Аристархов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анна Константинова
Отец ребёнка: Казаринов Константин Аристархов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно