Мухамадиева Фарекямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мухаммадиев Ахматхужа Сафович
Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич
Рождение ребёнка
17.02.1932
Дочь: Халимуллина (Сафина) Фаузия Сафовна
Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Фарзия Сафовна
Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич
Смерть
1983