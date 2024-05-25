Мухамадиева Фарекямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухамадиева Фарекямал

Мухамадиева Фарекямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич

Место жительства
Неизвестно
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Сафин Ахматгалим Сафович

Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Мухаммадиев Ахматхужа Сафович

Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1932

Дочь: Халимуллина (Сафина) Фаузия Сафовна

Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Сын: Мухаммадиев Фоат Сафович

Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Фарзия Сафовна

Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1942

Сын: Сафин Габдрашит Сафович

Отец ребёнка: Мухаммадиев Ахметсафа Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1983
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.