Полунина (Жигулина) Анна Филиппова
Место рождения
Дата рождения27.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1867
Отец: Жигулин Филипп Иванов
восприемники: Архангельской слоб кр-н Андрей Васильев Княгинин, Наталья Маркова Рябикина
Бракосочетание
15.07.1884
Муж: Полунин Иван Петров
Кто были поручители: По жениху: Архангельской слободы крестьяне: Иван Андреанов Куликов, Стефан Петров Полунин; по невесте: Новинской слободы крестьянин Димитрий Матфеев Совушкин и, Никольской слободы... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1888
Отец ребёнка: Полунин Иван Петров
Архангельская слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: Архангельской слободы уволенный в запас Иван Филиппов Полунин и Никольской слободы крестьянская дочь девица Анна Иванова Кузина
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Полунин Иван Петров
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Полунин Иван Петров
Смерть
Неизвестно