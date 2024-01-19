Полунина (Жигулина) Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (Жигулина) Анна Филиппова

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Место рождения

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1867

Отец: Жигулин Филипп Иванов

Мать: Жигулина Ефросинья Кузмина

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
восприемники: Архангельской слоб кр-н Андрей Васильев Княгинин, Наталья Маркова Рябикина
Бракосочетание
15.07.1884

Муж: Полунин Иван Петров

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Кто были поручители: По жениху: Архангельской слободы крестьяне: Иван Андреанов Куликов, Стефан Петров Полунин; по невесте: Новинской слободы крестьянин Димитрий Матфеев Совушкин и, Никольской слободы... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1888

Сын: Полунин Василий Иванович

Отец ребёнка: Полунин Иван Петров

Архангельская слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: Архангельской слободы уволенный в запас Иван Филиппов Полунин и Никольской слободы крестьянская дочь девица Анна Иванова Кузина
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Полунин Иван Петров

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Полунин Николай Иванов

Отец ребёнка: Полунин Иван Петров

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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