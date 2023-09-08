Пономарёв Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёв Александр

Пономарёв Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1956

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1956

Отец: Пономарёв Василий

Мать: Пономарёва Лидия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close