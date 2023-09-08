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Пономарёв Александр
Пономарёв Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1956
Пол
Мужской
Отец
Пономарёв Василий
1934 г.р.
Мать
Пономарёва Лидия
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1956
Отец:
Пономарёв Василий
Мать:
Пономарёва Лидия
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