Ушакова (Смирнова) Павла Петрова
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения24.05.1853
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1853
Отец: Смирнов Петр Андреев
Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Ушаков Иоанн Васильев
с. Рождествено-Оносово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Наталья Иоаннова
Отец ребёнка: Ушаков Иоанн Васильев
с. Рождествено-Оносово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Ушаков Иоанн Васильев
с. Рождествено-Оносово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Ушаков Иоанн Васильев
с. Рождествено-Оносово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1905
Россия