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Ушакова (Смирнова) Павла Петрова

Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

24.05.1853

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1853

Отец: Смирнов Петр Андреев

Мать: Смирнова Александра Павлова

Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Ушаков Иоанн Васильев

с. Рождествено-Оносово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Наталья Иоаннова

Отец ребёнка: Ушаков Иоанн Васильев

с. Рождествено-Оносово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ушаков Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Ушаков Иоанн Васильев

с. Рождествено-Оносово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Ушаков Иоанн Васильев

с. Рождествено-Оносово, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Иоанн Васильев

Смерть
После 1905
Россия
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