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Иванов Михаил Германович
Иванов Михаил Германович
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1889
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иванов Герман Александрович
1861 г.р.
Мать
Иванова (Астафьева) Анна Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГS
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Иванов Герман Александрович
Мать:
Иванова Анна Степановна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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