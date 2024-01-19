Иванов Михаил Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Михаил Германович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Иванов Герман Александрович

Мать: Иванова Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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