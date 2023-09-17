Семибратова Яна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.2013
Сын: Семибратов Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Семибратов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
25.04.2016
Сын: Семибратов Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Семибратов Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно