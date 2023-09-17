Семибратова Яна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратова Яна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.2013

Сын: Семибратов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Семибратов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
25.04.2016

Сын: Семибратов Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Семибратов Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семибратов Сергей Владимирович

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