Головин (Golovin) Павел Федорович (Pavel Fedorovich)
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти16.03.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Головин Фёдор Евсеевич
Упоминание
Неизвестно
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Военная служба
Неизвестно
Курагинский РВК Красноярский край, Курагинский р-н
Смерть
16.03.1944
погиб на войне
Похороны
Неизвестно
Псковская обл., Россия