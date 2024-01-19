Головин (Golovin) Павел Федорович (Pavel Fedorovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин (Golovin) Павел Федорович (Pavel Fedorovich)

Место рождения

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1922

Дата смерти

16.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Головин Фёдор Евсеевич

Мать: Головина Устинья Павловна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Упоминание
Неизвестно
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Военная служба
Неизвестно
Курагинский РВК Красноярский край, Курагинский р-н
Смерть
16.03.1944
погиб на войне
Похороны
Неизвестно
Псковская обл., Россия
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