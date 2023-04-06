Тарасова (Иванова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1878
Дочь: Соловьева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович
Рождение ребёнка
Между 1887 и 1889
Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Тарасов Аполлон Федорович
Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович
Рождение ребёнка
18.12.1889
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1896
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1896
Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
1944