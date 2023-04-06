Тарасова (Иванова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Иванова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1878

Дочь: Соловьева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович

Рождение ребёнка
Между 1887 и 1889

Сын: Тарасов Петр Федорович

Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Тарасов Аполлон Федорович

Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович

Рождение ребёнка
18.12.1889

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович

Рождение ребёнка
01.04.1896

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович

Рождение ребёнка
01.04.1896

Сын: Тарасов Ефим Федорович

Отец ребёнка: Тарасов Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Федор Степанович

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
1944
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