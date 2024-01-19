Соломяный Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломяный Александр Георгиевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.07.1984

Сын: Соломяный Михаил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.1989

Сын: Соломяный Максим Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.1995

Сын: Юдин Ник Сэмвич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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