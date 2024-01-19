Соломяный Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1984
Сын: Соломяный Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1989
Сын: Соломяный Максим Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.1995
Сын: Юдин Ник Сэмвич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности