Майстрёнок Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майстрёнок Александр Иванович

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Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

19.06.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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