Горохов Алексей Петрович
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
22.09.1929
Сын: Горохов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Горохова Елизавета Николаевна
г.Фергана, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горохова Елизавета Николаевна
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Горохова Елизавета Николаевна
г.Фергана , Узбекская ССР
Смерть
Неизвестно
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Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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