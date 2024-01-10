Горохов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Алексей Петрович

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Рождение ребёнка
22.09.1929

Сын: Горохов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Горохова Елизавета Николаевна

г.Фергана, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горохова Елизавета Николаевна

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Горохова Елизавета Николаевна

г.Фергана , Узбекская ССР
Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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