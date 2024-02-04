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Свиридов Николай Андреев
Свиридов Николай Андреев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.1912
Дата смерти
10.05.1912
Пол
Мужской
Отец
Свиридов Андрей Николаевич
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.05.1912
Рождение
16.10.1912
Отец:
Свиридов Андрей Николаевич
Мать:
?
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