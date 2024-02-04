Свиридов Николай Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Николай Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1912

Дата смерти

10.05.1912

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.05.1912
Рождение
16.10.1912

Отец: Свиридов Андрей Николаевич

Мать: ?

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