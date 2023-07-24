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Пекарская Татьяна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1885

Дата смерти

25.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1924

Сын: Пекарский Михаил Антонович

Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич

Рождение ребёнка
27.10.1929

Дочь: Скрипачёва Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пекарский Николай Антонович

Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пекарский Илья Антонович

Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пекарский Сергей Антонович

Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пекарская Анна Антоновна

Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пекарский Василий Антонович

Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич

Смерть
25.10.1973
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