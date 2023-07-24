Пекарская Татьяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1885
Дата смерти25.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1924
Сын: Пекарский Михаил Антонович
Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.10.1929
Дочь: Скрипачёва Валентина Антоновна
Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пекарский Николай Антонович
Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пекарский Сергей Антонович
Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пекарская Анна Антоновна
Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пекарский Василий Антонович
Отец ребёнка: Пекарский Антон Игнатьевич
Смерть
25.10.1973