Федосья Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Зиновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Егор Антонов

Отец ребёнка: Антон Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Варвара Антонова

Отец ребёнка: Антон Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Антон Антонов

Отец ребёнка: Антон Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Устинья Антонова

Отец ребёнка: Антон Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Василий Антонов

Отец ребёнка: Антон Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Авдотья Антонова

Отец ребёнка: Антон Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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