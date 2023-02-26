Федосья Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Егор Антонов
Отец ребёнка: Антон Михайлов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Варвара Антонова
Отец ребёнка: Антон Михайлов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Антон Антонов
Отец ребёнка: Антон Михайлов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Устинья Антонова
Отец ребёнка: Антон Михайлов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Василий Антонов
Отец ребёнка: Антон Михайлов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Авдотья Антонова
Отец ребёнка: Антон Михайлов
Смерть
Неизвестно