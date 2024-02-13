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Аксёнов Виталий Иванович

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Место рождения

с.Тогул, Алтайский край

Дата рождения

23.01.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Тогул, Алтайский край
Бракосочетание
05.03.2005

Жена: Аксенова Наталья Викторовна

г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
21.07.2006

Сын: Аксёнов Артём

Мать ребёнка: Аксенова Наталья Викторовна

г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
16.09.2011

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Аксенова Наталья Викторовна

г.Новосибирск
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