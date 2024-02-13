Аксёнов Виталий Иванович
Место рожденияс.Тогул, Алтайский край
Дата рождения23.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.03.2005
г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
21.07.2006
Сын: Аксёнов Артём
Мать ребёнка: Аксенова Наталья Викторовна
г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
16.09.2011
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Аксенова Наталья Викторовна
г.Новосибирск