Хоботков Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоботков Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.2013

Дочь: Хоботкова София Романовна

Мать ребёнка: Шупик Елена Владимировна

Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шупик Елена Владимировна

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