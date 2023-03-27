Хоботков Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.2013
Дочь: Хоботкова София Романовна
Мать ребёнка: Шупик Елена Владимировна
Ленинградская, Ленинградский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шупик Елена Владимировна