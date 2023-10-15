Стефанида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Зубарев Яков

Отец ребёнка: Зубарев Иван

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Исповедная роспись, с. Ильинское, 1790 г.
Рождение ребёнка
1766

Сын: Зубарев Петр

Отец ребёнка: Зубарев Иван

Рождение ребёнка
1767

Сын: Зубарев Василий

Отец ребёнка: Зубарев Иван

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Зубарев Иван

Рождение ребёнка
1781

Сын: Зубарев Ефим

Отец ребёнка: Зубарев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Иван

Смерть
Неизвестно
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