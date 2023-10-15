Стефанида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Зубарев Яков
Отец ребёнка: Зубарев Иван
Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Исповедная роспись, с. Ильинское, 1790 г.
Рождение ребёнка
1766
Сын: Зубарев Петр
Отец ребёнка: Зубарев Иван
Рождение ребёнка
1767
Сын: Зубарев Василий
Отец ребёнка: Зубарев Иван
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Зубарев Иван
Рождение ребёнка
1781
Сын: Зубарев Ефим
Отец ребёнка: Зубарев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубарев Иван
Смерть
Неизвестно