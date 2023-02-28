Лобова Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Лобов Степан Максимович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Февронья Степановна
Отец ребёнка: Лобов Степан Максимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Лобов Степан Максимович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Лобов Степан Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно