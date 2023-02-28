Лобова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобова Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Лобов Степан Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Февронья Степановна

Отец ребёнка: Лобов Степан Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Лобов Степан Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лобов Яков Степанович

Отец ребёнка: Лобов Степан Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобов Степан Максимович

Смерть
Неизвестно
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