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Бобыкин Тимофей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Макаров (бобыкин) Алексей Иванович

Мать: Бобыкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Бобыкина Агриппина Семеновна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Бобыкин Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Бобыкина Агриппина Семеновна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Бобыкин Данила Тимофеевич

Мать ребёнка: Бобыкина Агриппина Семеновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Бобыкин Роман Тимофеевич

Мать ребёнка: Бобыкина Агриппина Семеновна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Бобыкин Сергей Тимовеевич

Мать ребёнка: Бобыкина Агриппина Семеновна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Бобыкина Агриппина Семеновна

Смерть
1854
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