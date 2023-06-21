Бобыкин Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Бобыкина Агриппина Семеновна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Бобыкина Агриппина Семеновна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бобыкин Данила Тимофеевич
Мать ребёнка: Бобыкина Агриппина Семеновна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Бобыкина Агриппина Семеновна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бобыкин Сергей Тимовеевич
Мать ребёнка: Бобыкина Агриппина Семеновна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Бобыкина Агриппина Семеновна
Смерть
1854