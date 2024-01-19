Сорокина (Гудкова) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Гудков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно