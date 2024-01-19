Сорокина (Гудкова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Гудкова) Нина Петровна

Место рождения

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Гудков Петр Васильевич

Мать: Гудкова Агафья Михайловна

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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