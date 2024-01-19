Денисова (Власова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Власова) Анна Федоровна

Место рождения

Большие Вёски, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Власов Федор

Мать: не указана

Большие Вёски, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
17.01.1888 ст.

Муж: Денисов Прохор Александрович

Нечаевка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф1550.Оп.1.Д.154.стр.220. Жених - Владимирской епархии, Переславского уезда, дер.Новоречевой, крест.сын первым браком, 18 лет. Невеста - Влад.епархии, Александровского уезда. села Большие вески, крест... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1888 ст.

Сын: Денисов Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Денисов Прохор Александрович

Нечаевка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.1550.Оп.1.Д.154.стр.216. Крещен 29 октября 1888г. Воспреемники: В деревне Новоречевой проживающий военного ведомства Мартиниан Лукин и села Калистово Евдокия Апполонова Хрускина
Рождение ребёнка
1897

Сын: Денисов Матвей Прохорович

Отец ребёнка: Денисов Прохор Александрович

Владимирская губерния, Переславский уезд, дер. Нечаевка
Рождение ребёнка
29.09.1900 ст.

Сын: Денисов Сергей Прохорович

Отец ребёнка: Денисов Прохор Александрович

Нечаевка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф.1550.Оп.1.Д.1157.стр.292об. Крещен 30 сентября 1900г. Воспреемники: Деревни Новоречево крестьянский сын Михаил Прохоров Денисов.
Рождение ребёнка
09.01.1910 ст.

Сын: Денисов Григорий Прохорович

Отец ребёнка: Денисов Прохор Александрович

Нечаевка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Ф230.Оп 11-5.Д.1223 стр.296об. Крещен 10 января 1910г. Воспреемники: дер.Нечаевки Яков Кондратов Мамаев и крестьянка Ефимия Сергеева Денисова.
Смерть
Неизвестно
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