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Агафон Герасимович

Место рождения

Тушнево

Дата рождения

До 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1735 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1755

Отец: Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1770

Жена: Татьяна Михайловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.06.1779

Дочь: Акулина Агафоновна

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Абрам Агафонович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Сила Агафонович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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