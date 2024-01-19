Агафон Герасимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.1770
Жена: Татьяна Михайловна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.06.1779
Дочь: Акулина Агафоновна
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Абрам Агафонович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Сила Агафонович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно