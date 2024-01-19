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Ростовцев Евгений Георгиевич

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

30.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1971

Отец: Ростовцев Георгий Георгиевич

Мать: Ростовцева Анна Федоровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.08.1997

Дочь: Ростовцева Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Ростовцева Елена Сергеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
06.12.2003

Жена: Ростовцева Елена Сергеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Развод
13.10.2008

Жена: Ростовцева Елена Сергеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.04.2016

Дочь: Ростовцева Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Чингаева Надежда Владимировна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чингаева Надежда Владимировна

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