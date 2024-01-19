Ростовцев Евгений Георгиевич
Место рождения
Дата рождения30.04.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1971
Рождение ребёнка
24.08.1997
Дочь: Ростовцева Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Ростовцева Елена Сергеевна
Бракосочетание
06.12.2003
Развод
13.10.2008
Рождение ребёнка
25.04.2016
Дочь: Ростовцева Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Чингаева Надежда Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно