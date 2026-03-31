Фадеев Владимир
мужской, родился 07.04.1967, Москва, город федерального значения Москва
ОтецФадеев Сергей16.05.1940 г.р.
МатьФадеева (Иванова) Тамара19.11.1944 г.р.
Супруги
Фадеева (Волкова) Светлана31.07.1971 г.р.
Фадеева (Исхакова) Эльмира04.01.1974 г.р.
Дети
(Фадеева) Анастасия27.05.1992 г.р.
Фадеев Герман23.06.1996 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1967
Отец: Фадеев Сергей
Мать: Фадеева (Иванова) Тамара
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1992
Дочь: (Фадеева) Анастасия
Мать ребёнка: Фадеева (Волкова) Светлана
Рождение ребёнка
23.06.1996
Сын: Фадеев Герман
Мать ребёнка: Фадеева (Исхакова) Эльмира
Москва