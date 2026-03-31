Фадеев Владимир 07.04.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фадеев Владимир

Автор
АС
Сульдина А.

мужской, родился 07.04.1967, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Фадеев Сергей16.05.1940 г.р.
Мать
Фадеева (Иванова) Тамара19.11.1944 г.р.
Супруги
Фадеева (Волкова) Светлана31.07.1971 г.р.
Фадеева (Исхакова) Эльмира04.01.1974 г.р.
Дети
(Фадеева) Анастасия27.05.1992 г.р.
Фадеев Герман23.06.1996 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1967

Отец: Фадеев Сергей

Мать: Фадеева (Иванова) Тамара

Москва, город федерального значения Москва

Москва

Развод
Неизвестно

Жена: Фадеева (Волкова) Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева (Исхакова) Эльмира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева (Волкова) Светлана

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
27.05.1992

Дочь: (Фадеева) Анастасия

Мать ребёнка: Фадеева (Волкова) Светлана

Москва, город федерального значения Москва

Москва

Рождение ребёнка
23.06.1996

Сын: Фадеев Герман

Мать ребёнка: Фадеева (Исхакова) Эльмира

Москва, город федерального значения Москва

Москва

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