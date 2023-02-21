Субботина (Скудельникова) Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Скудельникова) Настасья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Скудельников Иван Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1816 ст.

Муж: Субботин Иван Иванович

Рождение ребёнка
31.12.1816 ст.

Сын: Субботин Василий Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1818 ст.

Сын: Субботин Павел Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.10.1819 ст.

Дочь: Павла Ивановна

Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1820 ст.

Дочь: Аполинария Ивановна

Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемницей была вологодская мещанская девица Матрона Ивановна Сарафанова
Рождение ребёнка
04.03.1822 ст.

Сын: Субботин Платон Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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