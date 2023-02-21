Субботина (Скудельникова) Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Скудельников Иван Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1816 ст.
Рождение ребёнка
31.12.1816 ст.
Сын: Субботин Василий Иванович
Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1818 ст.
Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1819 ст.
Дочь: Павла Ивановна
Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1820 ст.
Дочь: Аполинария Ивановна
Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович
Восприемницей была вологодская мещанская девица Матрона Ивановна Сарафанова
Рождение ребёнка
04.03.1822 ст.
Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно