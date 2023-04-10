Трубицын Андрей Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Трубицын Григорей Анистратов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно