Трубицын Андрей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Андрей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Трубицын Григорей Анистратов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Трубицын Елисей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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