Анисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Горчаков Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Горчаков Герасим Прохорович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Горчаков Матвей Герасимович

Отец ребёнка: Горчаков Герасим Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Герасим Прохорович

Смерть
Неизвестно
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