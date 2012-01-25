Кокаева Ангелина Рамазановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокаева Ангелина Рамазановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.2012

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.2012

Отец: Кокаев Рамазан Николаевич

Мать: Валиева Илона

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