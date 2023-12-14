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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Черемушкин Николай Феофилактов
Отец ребёнка: Черемушкин Феофилакт Петров
Рождение ребёнка
1871
Сын: Черемушкин Илья Феофилактов
Отец ребёнка: Черемушкин Феофилакт Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Феофилактова
Отец ребёнка: Черемушкин Феофилакт Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Феофилакова
Отец ребёнка: Черемушкин Феофилакт Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемушкин Никанор Феофилактов
Отец ребёнка: Черемушкин Феофилакт Петров