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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ем
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Черемушкин Николай Феофилактов

Отец ребёнка: Черемушкин Феофилакт Петров

Рождение ребёнка
1871

Сын: Черемушкин Илья Феофилактов

Отец ребёнка: Черемушкин Феофилакт Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Феофилактова

Отец ребёнка: Черемушкин Феофилакт Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Феофилакова

Отец ребёнка: Черемушкин Феофилакт Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемушкин Никанор Феофилактов

Отец ребёнка: Черемушкин Феофилакт Петров

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