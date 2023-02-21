Савиных Федосья Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Федосья Ульяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Сын: Савиных Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Савиных Григорий Козьмич

Рождение ребёнка
Вычислено 24.05.1909

Сын: Савиных Иван Васильевич

Отец ребёнка: Савиных Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Савиных Григорий Козьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Данило Григорьевич

Отец ребёнка: Савиных Григорий Козьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиных Григорий Козьмич

Смерть
Неизвестно
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