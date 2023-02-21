Савиных Федосья Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Сын: Савиных Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Савиных Григорий Козьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 24.05.1909
Отец ребёнка: Савиных Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Савиных Григорий Козьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савиных Данило Григорьевич
Отец ребёнка: Савиных Григорий Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно