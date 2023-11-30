Божкова Марина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.2011
Муж: скрыто настройками приватности
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.08.2011
Дочь: Божкова Ксения Олеговна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.2014
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности