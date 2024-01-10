(Исхакова) Мядина Первая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исхакова) Мядина Первая Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Около 1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1924

Дочь: Насимя Хусяин Кызы

Отец ребёнка: Камалетдинов Хусейн

д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Смерть
Около 1927
д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
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