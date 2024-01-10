(Исхакова) Мядина Первая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиОколо 1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1924
Дочь: Насимя Хусяин Кызы
Отец ребёнка: Камалетдинов Хусейн
д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Смерть
Около 1927
д.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.