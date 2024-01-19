Коротченков Дмитрий Савельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1890 ст.
Дочь: Коротченкова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Коротченкова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
17.08.1900 ст.
Дочь: Коротченкова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Коротченкова Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно