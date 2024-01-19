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Коротченков Дмитрий Савельевич

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1890 ст.

Дочь: Коротченкова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Коротченкова Анна Герасимовна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1900 ст.

Дочь: Коротченкова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Коротченкова Анна Герасимовна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротченкова Анна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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