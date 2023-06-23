Зайцев Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Владимир Иванович
Мать: Зайцева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Зайцева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Артем Владимирович
Мать ребёнка: Зайцева Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Ольга Николаевна