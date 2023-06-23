Зайцев Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Владимир Иванович

Мать: Зайцева Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Зайцева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Артем Владимирович

Мать ребёнка: Зайцева Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Ольга Николаевна

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