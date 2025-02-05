Батазов Матвей Кузьмин
Место рожденияд.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Дата рождения1802
Дата смерти16.05.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Кузьма Конанов
Мать: ?
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Настасья Дмитриева
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Матвеева
Мать ребёнка: Настасья Дмитриева
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Матвеева
Мать ребёнка: Настасья Дмитриева
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Настасья Дмитриева
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1834
Сын: Батазов Ефим Матвеев
Мать ребёнка: Настасья Дмитриева
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Смерть
16.05.1859
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии