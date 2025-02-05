Батазов Матвей Кузьмин 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батазов Матвей Кузьмин

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Место рождения

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии

Дата рождения

1802

Дата смерти

16.05.1859

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кузьма Конанов

Мать: ?

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1827

Сын: Батазов Василий Матвеев

Мать ребёнка: Настасья Дмитриева

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Матвеева

Мать ребёнка: Настасья Дмитриева

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Матвеева

Мать ребёнка: Настасья Дмитриева

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1831

Сын: Батазов Андрей Матвеев

Мать ребёнка: Настасья Дмитриева

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1834

Сын: Батазов Ефим Матвеев

Мать ребёнка: Настасья Дмитриева

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Смерть
16.05.1859
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии

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