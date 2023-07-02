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Зуева Матрона Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Зуев Андрей Лазаревич

Отец ребёнка: Зуев Лазарь Денисович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
с. Песковатское Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Зуев Георгий Лазаревич

Отец ребёнка: Зуев Лазарь Денисович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Зуева Татьяна Лазаревна

Отец ребёнка: Зуев Лазарь Денисович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева Макрида Лазаревна

Отец ребёнка: Зуев Лазарь Денисович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Лазарь Денисович

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