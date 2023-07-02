Зуева Матрона Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Зуев Лазарь Денисович
с. Песковатское Песковатская волость Лихвинский уезд Калужская губерния
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Зуев Лазарь Денисович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Зуева Татьяна Лазаревна
Отец ребёнка: Зуев Лазарь Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Макрида Лазаревна
Отец ребёнка: Зуев Лазарь Денисович
Бракосочетание
Неизвестно