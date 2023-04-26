Бобровский Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровский Яков

Место рождения

Тамбовская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
До 1980

Дочь: Хабарова Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Бобровская Фекла

Тамбовская, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровская Фекла

Смерть
Неизвестно
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