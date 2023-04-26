Бобровский Яков
Место рожденияТамбовская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
До 1980
Дочь: Хабарова Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Бобровская Фекла
Тамбовская, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобровская Фекла
Смерть
Неизвестно