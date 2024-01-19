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Исхакова Флура Сабировна

Место рождения

Аркаулово, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.03.1928

Дата смерти

14.06.1991

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1928

Отец: Тухватуллин Сабир Денисламович

Мать: Тухватуллина Зайнаб Мустафина

Аркаулово, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Камиль Фазылович

Рождение ребёнка
18.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Камиль Фазылович

Смерть
14.06.1991
Москва, город федерального значения Москва
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