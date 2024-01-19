Исхакова Флура Сабировна
Место рождения
Дата рождения29.03.1928
Дата смерти14.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1928
Рождение ребёнка
11.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исхаков Камиль Фазылович
Рождение ребёнка
18.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исхаков Камиль Фазылович
Смерть
14.06.1991
Москва, город федерального значения Москва