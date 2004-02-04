Трошин Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1958
Дата смерти04.02.2004
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1958
Отец: Медушенко Юрий Акимович
Мать: Трошина Нэлли Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трошина Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трошин Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.02.2004