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Трошин Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1958

Дата смерти

04.02.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1958

Отец: Медушенко Юрий Акимович

Мать: Трошина Нэлли Николаевна

Рождение ребёнка
27.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошина Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трошин Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.02.2004
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