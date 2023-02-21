Киреева (Яркина) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Яркина) Александра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1927

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1927

Отец: Яркин Егор Андреевич

Мать: Яркина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
17.09.1955

Сын: Киреев Александр Петрович

Отец ребёнка: Киреев Пётр Васильевич

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Киреев Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Пётр Васильевич

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