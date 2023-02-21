Киреева (Яркина) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1927
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1927
Отец: Яркин Егор Андреевич
Мать: Яркина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
17.09.1955
Сын: Киреев Александр Петрович
Отец ребёнка: Киреев Пётр Васильевич
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Юрий Петрович
Отец ребёнка: Киреев Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно