Воронина Маргарита Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Маргарита Леонидовна

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Место рождения

Шарья, город Шарья, Костромская область

Дата рождения

15.12.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2004

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарья, город Шарья, Костромская область
Место жительства
С 15.12.2004
Шарья, город Шарья, Костромская область
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